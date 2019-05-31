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الجمعة، 31 مايو 2019 02:47 م
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رئيس وكالة الفضاء الروسية يتهم واشنطن بمحاولة اقصائها من سوق قطاع الفضاء

الجمعة، 31 مايو 2019 01:38 م
رئيس وكالة الفضاء الروسية يتهم واشنطن بمحاولة اقصائها من سوق قطاع الفضاء رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمترى روجوزين - أرشيفية
أ ش أ

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اتهم رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمترى روجوزين، الولايات المتحدة بمحاولة إقصاء بلاده عن سوق صناعة الفضاء، معربًا عن أمله فى أن تستمر واشنطن فى شراء محركات الصواريخ الروسية المستخدمة فى إطلاق الأقمار الصناعية.

وتعليقا على قرار البنتاجون بالتوقف عن استعمال الصواريخ الروسية فى إطلاق الأقمار الصناعية الأمريكية، قال روجوزين فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، "إن الولايات المتحدة تتبع منذ مدة سياسة إقصاء روسيا عن سوق خدمات صناعة الفضاء"، موضحا أن هذا يتمثل فى سياسة الإغراق المتبعة من قبل شركاتها الخاصة أو الحكومية.

وأضاف "أن الطلبيات، التى تتلقاها هذه الشركات من البنتاجون تكون أعلى فى التكلفة بثلاثة إلى أربعة مرات من السعر، الذى تدخل به إلى السوق العالمية"، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو جعل الخدمات الروسية فى السوق الدولية أقل ربحية، وأعرب "روجوزين" عن أمل موسكو بالحفاظ على التعاون مع الشركات الأمريكية بالرغم من العقوبات، مشيرا إلى أن هذه الشركات تفضل المحركات الروسية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قررت، أمس الخميس، إدراج روسيا ضمن قائمة الدول، التى يُحظر التعاون معها فى عمليات الإطلاق الفضائية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ فى نهاية عام 2022.

 

 

 


وكالة الفضاء الروسية

وزارة الدفاع الامريكية

محركات الصواريخ الروسية

اقمار صناعية

البنتاجون

الدفاع الروسية

الحكومة الامريكية

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