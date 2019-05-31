رئيس موريتانيا: على دول العالم تحمل مسئولياتها في مواجهة الإرهاب بالخليج

كتبت – هناء أبو العز

قال محمد ولد عبد العزيز، رئيس جمهورية موريتانيا، إن الأمة العربية تواجه منذ فترة تحديات أمنية كبيرة، تجسدها الأعمال الإرهابية التخريبية والصراعات المسلحة التي تشهدها العديد من بلداننا العربية و التدخلات الأجنبية التي ترعى الفتنة وتذكي نارها، بتسليح وتدريب مجموعات متطرفة دمرت اوطانا وشردت شعوبا عربية كانت آمنة.

وأكد ولد عبد العزيز، فى كلمته بالقمة العربية، نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأعمال التخريبية التي عرضت انتظام أسواق النفط العالمية والملاحة الدولية في الخليج العربي للخطر.

وأهاب رئيس موريتانيا ، بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية الدولية وتزعزع الأمن والاستقرار في منطقة تغطي جل احتياجات العالم من البترول وهو ما يتطلب التصدي بحزم وقوة للجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال ومحاسبة القوى الداعمة لها.

وأوضح ولد عبد العزيز، قائلًا: "إن هذه الاعتداءات الآثمة لا تستهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل استهدفتنا جميعًا نظرًا لما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة لنا ولما تنهض به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من دور فعال في دفع عجلة التنمية في بلداننا العربية".