رئيس سريلانكا: لم أحدد موقفى من الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة

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قال الرئيس السريلانكى ماثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، إنه لم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية أخرى فى الانتخابات التى من المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن "سيريسينا"، قوله - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الهندية نيودلهى بعد يوم من حضوره مراسم حلف اليمين لرئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى - إنه ليس على عجلة من أمره لتحديد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

يذكر أن سيريسينا قد واجه انتقادات فى أعقاب وقوع سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا فى 21 من أبريل الماضى بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح.