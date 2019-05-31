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رئيس سريلانكا: لم أحدد موقفى من الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:50 م
رئيس سريلانكا: لم أحدد موقفى من الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة الرئيس السريلانكى ماثريبالا سيريسينا - أرشيفية
أ ش أ

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قال الرئيس السريلانكى ماثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، إنه لم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية أخرى فى الانتخابات التى من المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن "سيريسينا"، قوله - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الهندية نيودلهى بعد يوم من حضوره مراسم حلف اليمين لرئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى - إنه ليس على عجلة من أمره لتحديد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

يذكر أن سيريسينا قد واجه انتقادات فى أعقاب وقوع سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا فى 21 من أبريل الماضى بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح.

 

 

 


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