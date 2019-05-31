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رئيس جامعة القاهرة: نحرص على ربط البحث العلمى بالاقتصاد والتنمية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:48 م
رئيس جامعة القاهرة: نحرص على ربط البحث العلمى بالاقتصاد والتنمية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولى وتحسين مركز الجامعة فى التصنيفات العالمية، قائلٱ: "لدينا رؤية تتعلق بضرورة استثمار الأبحاث العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس فى معالجة قضايا تتعلق بالتنمية والاقتصاد".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، فى تصريحات صحفية، أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة البحث العلمى، كما تولى أهمية للمشروعات ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومى، لافتاً إلى قيام الجامعة بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية فى مجالات، المياه والطاقة، والزراعة والغذاء، والعشوائيات، والصحة

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المشهد اليوم يختلف بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ فى النشر الدولى، موضحاً أنه فى إطار تشجيع ودعم البحث والنشر العلمى، فقد تم مؤخرٱ زيادة جائزة النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بنسبة 100%، إلى جانب زيادة مخصصات التمويل لمشروعات الباحثين، مؤكداً التزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة الدولة والمجتمع فى مختلف مجالات التنمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الكليات الرائدة فيما يخص النشر الدولى وتقود تحسين تصنيف جامعة القاهرة بالمحافل الدولية تمثلت بشكل كبير فى كليات العلوم، والطب البشرى، والصيدلة والهندسة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الخاصة بنشر بحوث الأساتذة بالمجلات الدولية فى كل القطاعات العلمية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء، وتعى جيدا أهمية النقاش الجاد والمنطق فى التفكير وهو ما تعلمه لطلابها، مشيرآ إلى أن نهضة مصر لن تحدث إلا بتغيير طرق التفكير لأنها ستقود عملية التقدم، قائلٱ: "الطلاب بالجامعة يتعلمون هذه المبادئ ويتعاملون بها".

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه يتم العمل على عدة محاور لتطوير الجامعة، أهمها تحديث الخطة الاستراتيجية بشكل مستمر، وتفعيل عملية التحول لجامعة الجيل الثالث، قائلًا: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عملية التحول لجامعة من الجيل الثالث تخدم الاقتصاد القومى وتتفاعل مع خط التنمية الشاملة فى البلاد وتبدٱ من ربط التعليم بسوق العمل والإقتصاد عبر لوائح جديدة وبرامج جديدة فى مراحل الدراسة الأولى والدراسات العليا.


جامعة القاهرة

عثمان الخشت

الحبث العلمى

الاقتصاد والتنمية

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