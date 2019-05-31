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رئيس الوزراء ينقل للمصلين بمسجد الحسين تحيات الرئيس السيسى وتهنئته لهم بعيد الفطر

الجمعة، 31 مايو 2019 03:09 م
رئيس الوزراء ينقل للمصلين بمسجد الحسين تحيات الرئيس السيسى وتهنئته لهم بعيد الفطر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، بمسجد الحسين رضى الله عنه، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 
 
وأكدت خطبة الجمعة  التى جاءت تحت عنوان (رمضان شهر البر والصلة.. والتعرض لرحمات الله)، أن شهر رمضان يُعد ميدانا للتنافس في أعمال الخير والبر؛ بحيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقرباً إلى الله عز وجل، كما كان يفعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى رمضان، وأن من أعظم صور البِر في هذا الشهر الكريم الصلة والتواصل بين الأهل والأقارب والجيران والناس جميعا، لتحقيق التآلف والترابط، ونشر قيم التراحم بين الناس كافة.
 
 كما حثت الخطبة الأخيرة من رمضان، المصلين على الاستزادة من فعل الخيرات فى الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل؛ فهي أيام مليئة بالنفحات الإلهية والعطايا الربانية، ولا سيما إغناء الفقراء والمساكين فى هذه الأيام.
 
وتطرقت الخطبة إلى أن الله عز وجل اختص الليالي العشر الأخيرة من رمضان بليلة من أعظم الليالي وأفضلها وهي ليلة القدر، التي يتعين على كل مسلم إحياؤها تأسيا بالرسول الكريم، وضرورة إخراج صدقة الفطر التي هي طهور للصائم وطعمة للفقراء والمساكين.
 
وعقب أداء الصلاة، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتحية جموع المصلين، ونقل لهم تحيات الرئيس السيسى وتهنئته لهم بالشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وتمنيات الرئيس لجميع المصريين بأن يعيد الله عليهم هذه الأيام باليمن والخير والبركات.

صلاة الجمعة

رئيس الجمهورية

مصطفى مدبولى

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