رئيس المكسيك ينتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية

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انتقد الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، قرار نظيره الأمريكى دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كافة السلع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو المقبل فى حال استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية.

وقال أوبرادور، خلال رسالة كتبها لترامب، وفقا لما ذكرته صحيفة "دياريو دى ميكسيك" المكسيكية عبر موقعها الإلكترونى، إن "المشاكل الاجتماعية لا تُحل عن طريق الضرائب أو التدابير القسرية، ومع كل احترامى إن شعار "الولايات المتحدة أولاً" هو مغالطة، لأنه حتى النهاية وحتى وراء (قضية) الحدود الوطنية، ستسود العدالة والإخاء العالمى".

وأوضح أن حكومة المكسيك تحاول بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر بلاده إلى الولايات المتحدة دون انتهاك حقوق الإنسان.مشيرا إلى أنه يرغب فى تجنب مواجهة الولايات المتحدة بشأن تلك القضية.