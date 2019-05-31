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الجمعة، 31 مايو 2019 11:57 م
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رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب

الجمعة، 31 مايو 2019 11:10 م
رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب فاليرى جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية
موسكو أ ش أ

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليرى جيراسيموف، فى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركى ياشار جولر وقف إطلاق النار فى محافظة إدلب السورية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جيراسيموف بحث مع جولر إجراءات وقف إطلاق النار فى إدلب، فضلا عن تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار فى المنطقة".

يأتى ذلك على خلفية توتر الأوضاع فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب السورية، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.

 


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أخبار تركيا

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