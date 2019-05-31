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رؤساء دول رابطة الدول المستقلة يجتمعون فى العاصمة التركمانية أكتوبر المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 11:00 ص
رؤساء دول رابطة الدول المستقلة يجتمعون فى العاصمة التركمانية أكتوبر المقبل قادة دول رابطة الدول المستقلة - أرشيفية
أ ش أ

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قال الأمين التنفيذى لرابطة الدول المستقلة سيرجى ليبيديف، اليوم الجمعة، إن رؤساء الدول الأعضاء فى الرابطة سيجتمعون فى العاصمة التركمانية (عشق أباد)، يوم 11 أكتوبر المقبل.

وأضاف ليبيديف - فى مؤتمر صحفى عقب انعقاد مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أن الاستعدادات لهذا الاجتماع أمر مهم بالنسبة لبلدان رابطة الدول المستقلة، وهى جارية بالفعل، وسيجتمع رؤساء الدول الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة يوم 11 أكتوبر فى مدينة عشق أباد، حيث يخططون لاتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة التى ستسهم فى زيادة تعزيز من رابطة الدول المستقلة".

وتعتبر رابطة الدول المستقلة منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 11 جمهورية سوفيتية سابقة، ومقرها فى مينسك روسيا البيضاء.

 

 


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