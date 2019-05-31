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دبلوماسى كورى جنوبى يعرب عن أسفه لعدم وجود تقدم فى إنقاذ سفينة سياحية بالمجر

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 م
دبلوماسى كورى جنوبى يعرب عن أسفه لعدم وجود تقدم فى إنقاذ سفينة سياحية بالمجر غرق سفينة - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب نائب وزيرة الخارجية الكورى الجنوبى "لى تيه-هو"، اليوم الجمعة، عن أسفه البالغ لعدم وجود تقدم فى عمليات الإنقاذ فيما يتعلق بحادث غرق سفينة سياحية كورية جنوبية فى المجر.

وقال نائب وزيرة الخارجية الكورى الجنوبى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه لا يوجد تقدم فى عمليات البحث عن المفقودين الـ19 بسبب سوء الأحوال الجوية والتيارات القوية فى نهر الدانوب.

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تدعو الدول المجاورة لنهر الدانوب مثل صربيا وكرواتيا ورومانيا وغيرها إلى التعاون فى البحث عن المفقودين، مضيفا أنها تلقت الإجابات من بعض الدول عن مشاركتها فى التعاون الوثيق فى عمليات البحث.

وكانت قد غرقت سفينة سياحية كورية جنوبية كان على متنها 33 كوريا جنوبيا، مساء أمس الأول الأربعاء، فى المجر ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وفقدان 17 آخرين.

 


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