ختام فعاليات مهرجان شباب المخرجين بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

اختتمت فاعليات مهرجان شباب المخرجين على المسرح الكبير لقصر ثقافة الأنفوشى بمشاركة 10 عروض مسرحية وحضره الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وحضر مراسم حفل الختام الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والمخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ولجنة التقييم المشكلة من الناقدة سامية حبيب، المخرج جمال ياقوت، المخرج محمد دسوقي، الفنان إيهاب حمدي، الفنان وائل عبد الله، المخرج عادل حسان، الكاتب خالد رسلان .

واستهلت المراسم بالعرض المسرحي تحت الخشبة إخراج مؤمن بكري لفرقة الإسكندرية، أعقبه مناقشة لجنة التقييم للمخرج، ثم بدأت مراسم حفل الختام والذي استهل بكلمة للفنان أحمد الشافعي، والتي اشاد فيها بالجهود التي تبذلها قصور الثقافة لرعاية الشباب المبدع عبر موسم طويل اختتم بأربعة مهرجانات كبير هي فرق الأقاليم والتجارب النوعية ونوادي المسرح ثم اللقاء الثاني لشباب المخرجين، وعبر الشافعي عن اهتمام الهيئة بشباب المبدعين في كافة اقاليم مصر وأن الهيئة تسعة لتنفيذ توصيات لجان التقييم بالمهرجانات الختامية ومن بينها اقامة الفرق الفنية طوال ايام المهرجانات .

وقال الكاتب خالد رسلان مدير نوادي المسرح ومشرف مشروع لقاء شباب المخرجين عن سعادته بالانجاز الذي تم على الأرض عبر عامين متتاليين، مشيدا بجهود قيادات وزارة الثقافة والهيئة في دعم المسرح بالأقاليم، إضافة لابداعات شباب المسرحيين من المخرجين والتي تتطور عام بعد عام عبر ورشة متخصصة، مطالبا بتطويرها لتكون برنامجا نموذجيا أكاديميا لتدريب المخرجين الجدد .