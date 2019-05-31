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خافت تموت محروقة رمتها من الشباك.. مصرع طفلة ألقتها خادمة من الطابق الثانى

الجمعة، 31 مايو 2019 08:41 م
خافت تموت محروقة رمتها من الشباك.. مصرع طفلة ألقتها خادمة من الطابق الثانى حريق - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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لقيت طفلة لبنانية مصرعها، بعد أن ألقتها الخادمة من الطابق الثانى عقب اندلاع حريق شب فى غرفة الخادمة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، لقيت الطفلة أماسا معاوية، 4 سنوات، من بلدة حوش تل صفية فى بعلبك، مصرعها بعد أن قامت الخادمة الأثيوبية برميها من شرفة منزل مخدومها في الطابق الثانى، لحظة اندلاع حريق فى غرفة الخادمة، فيما كان والد الطفلة نائما فى المنزل وزوجته فى مكان عملها.

وأفادت الأنباء أن شقيقة الخادمة التى تعمل فى منزل مجاور سارعت إلى إيقاظ الأب ليجد منزله يحترق قبل أن تحضر فرق الإطفاء وتعمل على إخماد الحريق.

ونقلت الخادمة إلى إحدى مستشفيات بعلبك للعلاج وحالتها مستقرة، فيما حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

 

 


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