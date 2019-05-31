حى المنتزة تتابع مشروعات مولها برنامج "مشروعك" شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تابعت لجنة الإستعلام الخاصة التابعة لحى المنتزة شرق الإسكندرية، المشروعات التى تم تمويلها من قبل إدارة مشروعك، حيث تشكلت اللجنة من ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية ،ممثل عن إدارة رخص المحلات، ممثل عن الشئون القانونية بالحى تحت قيادة العميد خالد كشك رئيس الحى.

و تفقدت اللجنة المشروعات وتم خلال الجولة المرور على أحد المشروعات الخاص بنشاط بيع ملابس جاهزة بمنطقة أبى قير؛ وتأتى الجولات طبقا للكتاب الدورى رقم 93 لسنة 2018، وتم خلال الجولة تفقد المشروع للتأكد من كونه قائم على أرض الواقع من عدمه وما إذا كان هناك أى معوقات لمواجهتها.