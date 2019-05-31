حى السلام أول يزيل 40 عشة بمنطقة ترعة الطوارئ لتنفيذ محور مرورى.. صور

استكملت أجهزة حى السلام أول برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، ومتابعة من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الشرطة بعض الإزالات فى منطقة محور جسر السويس.

وأزالت أجهزة المحافظة 40 عشة منها 28 داخل الحصر وجارى استكمال وتسكين الأهالى فى مشروع أهالينا وذلك لإنشاء محور ترعة الطوارئ كطريق موازى لمحور جسر السويس وتحسين الحركة المرورية وتوفير حياه أمنه للمواطنين.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن تسكين ما يقرب من 600 أسرة من أهالى ترعة الطوارئ بمشروع أهالينا 1 ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين.