حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بمزلقان فيكتوريا شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت اليوم الجمعة وحدة الإزالة بحى المنتزه أول شرق الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق، بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول، حيث تم تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمزلقان فيكتوريا.

جاء ذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول بإزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين للتعدى الصارخ على الطريق العام حرصا على سلامة المواطنين وللسيولة المرورية.

ومن جانبه، شدد حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزة اول، على استمرار حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف حفاظا على ارواح المواطنين، حيث تم اليوم الجمعة شن حملة بمتابعة المهندسه وفاء حامد سكرتير عام الحى و رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع.

وقد قامت وحده الإزالة بإيقاف الأعمال والتحفظ على خلاطة نحلة من عزبة الصعايدة بخورشيد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالف .