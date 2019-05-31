حملات بمدن البحر الأحمر للتوعية بعدم إهدار المياه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن هناك حملات توعية متكررة للمواطنين لحثهم على عدم إهدار المياه فى غير المخصص لها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملات تشمل جميع مدن ومناطق المحافظة، مضيفا أن أمس قامت الشركة بحملة توعية ميدانية بشوارع منطقة أبو عشرة لحث المواطنين الحفاظ على المياه خلال فترة عيد الفطر المبارك وعدم استخدامها فى تنظيف المنازل.

وكشف صديق أن الشركة قامت بزيادة إعداد حملات التوعية الميدانية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع زيادة استهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، وعدم استخدامها فى نظافة المنزل، مما يترتب علية زيادة العبء على مخطات الصرف الصحى.

وتضمنت حملات التوعية حث المواطنين علي الحفاظ على المياه وعدم إهدارها بالإضافة إلى التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعه لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

كما قامت الشركة بتنظيم حملات توعية بالأندية والشواطئ العامة للحث على ترشيد الاستهلاك خلال العيد، وقام فريق التوعية بتنفيذ انشطة للتوعية بعدة أماكن.