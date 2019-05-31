حزب الله: الحرب بين واشنطن وطهران باتت مستبعدة

بيروت (رويترز)

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، إن فرضية الحرب بين واشنطن وطهران باتت مستبعدة لأن الولايات المتحدة تعرف أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وقال نصر الله فى خطاب أذاعه التلفزيون أمام تجمع حاشد من مناصريه بمناسبة يوم القدس "السيد ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران.. الحرب على إيران يعنى كل المنطقة ستشتعل وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية فى المنطقة ستباد وكل الذين تواطأوا وتآمروا سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل وآل سعود".