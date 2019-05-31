حركة النهضة الإخوانية بتونس: لم نحدد بعد مسألة خوض الانتخابات الرئاسية

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت حركة النهضة الإخوانية بتونس، فى مؤتمر صحفى اليوم، عن تشكيل قائمتها التشريعية لسنة 2019، وذلك بعقد 33 جلسة انتخابية سيشارك فيها حوالي 6000 مؤتمر بمعدّل 181 مؤتمرا في كلّ جلسة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، فى تصريحات نقلتها وكالة "وات" أنّ الحركة سجّلت بإيجابية توقيع عدد من الأحزب على ميثاق للتنافس السياسي النزيه حرصا منها على ضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف وفق مقتضيات المعايير الدولية والشروط القانونية الوطنية.

أمّا بخصوص مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسيّة فقد بين الخميري أنّه سيتم الحسم في هذه المسألة خلال انعقاد مجلس الشورى منتصف شهر يونيو قائلا إن الخيار في الحركة مفتوحا بين أن يكون المرشح من داخل الحركة أو دعم شخصية توافقية من خارج الحركة في صورة العجز عن الإتفاق حول مرشّح داخلي.

وكان رئيس الحكومة أعلن خلال كلمة توجّه بها إلى التونسيين، يوم 17 أبريل 2019، عن فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، ملاحظا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنقية الأجواء في الساحة السياسية من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون إقصاء.

ولفت عماد الخميري إلى حزبه يثمّن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بالتمديد في التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 إلى 15 يونيو المقبل.