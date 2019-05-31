حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر 4 ايام على ذمة

القليوبية-نيفين طه

أمر حاتم كشك رئيس نيابة شبين القناطر،بأشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس ربه منزل ونجلة خالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثته بطريق بالقرب من مسكنه.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، من عمليات النجده بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، بندر شبين، دائرة مركز شبين القناطر .

على الفور أخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص بمعرفه الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، تبين أن الجثة للمدعو "محمد. س . ع " 30 سنة، نجار ومقيم الطبالين، بندر شبين ، دائرة المركز ، مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال الفحص والتحري ومعاينة منزل المجنى عليه، تبين وجود أثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة الأهلية ظهرت على زوجة المجنى عليه المدعوة "آية .ش . ا " سن 23 ربة منزل وأصل إقامتها أبو زعبل ، دائرة مركز الخانكة ومقيمة حالياً طرف زوجها بذات العنوان علامات الارتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها ، أقرت بارتكاب الواقعة ،حيث قررت زواجها من المجنى عليه منذ فترة قصيره قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغماً عن رفضها الزواج منه، وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه .

وعقب خلوده الى النوم قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين مطبخ "وأجهزت عليه بها بعدة طعنات بمنطقة الصدر والبطن حتى وافته المنية وعقب ذلك قامت بالاتصال هاتفياً بنجله خالتها لاستدعائها والتى حضرت وقاما كلاهما بحمله وإلقائه على جانب طريق ترابى بالقرب من المنزل، وعاودا وقاما بوضع بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم لإخفاء أثار الدماء، ثم قاما بالتخلص من السلاح المستخدم "السكين" والحافظة الشخصيه للمجنى عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع المجاورة.

تمكن النقباء أيمن سليمان ومحمود غزالى وأحمد الشامى معاونى مباحث المركز من ضبط نجلة خالة المتهمة المدعوه "صباح . م . خ " 16سنة، طالبة ومقيمة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة ، وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وكذا حافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته وهاتفه الخلوى ماركة سامسونج فضى اللون

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2019 م، وتولت النيابة التحقيق.