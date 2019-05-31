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حبس عصابة تسرق سائقى التوك توك على طريقة ريا وسكينة فى روض الفرج

الجمعة، 31 مايو 2019 06:29 م
حبس عصابة تسرق سائقى التوك توك على طريقة ريا وسكينة فى روض الفرج توك توك-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة روض الفرج بحبس 5 عاطلين  4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيل عصابى لسرقة سائقى التوك توك على طريقة عصابة ريا وسكينة بمنطقة روض الفرج .

 

اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى التوك توك بالإكراه عن طريق تخديرهم.

 

 

البداية بتلقى عشرات البلاغات عن تعرض سائقى التوك توك للسرقة، بتخديرهم عن طريق تشكيل عصابى يكتم أنفاسهم  ب"فوطة" بها مخدر يفقد المجنى عليهم وعيهم، ثم يتم سرقة التوك توك.

 

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 عاطلين تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

 


روض الفرج

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سرقة سائقى التوك توك فى روض الفرج

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