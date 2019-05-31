حبس صاحب محل موبيليا وعامل لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس صاحب محل موبيليا وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيل عن الآثار فى منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط صاحب محل موبيليا وعامل، وذلك حال قيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم "ملك الأول"، وعثر بداخله على حفره قطرها 2 متر بعمق 3 متر، وأدوات حفر وتنقيب.

وأشارت التحقيقات الى انه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.