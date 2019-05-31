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جمعية مؤلفى الدراما العربية تؤيد حق استغلال watch it تراث مكتبة ماسبيرو

الجمعة، 31 مايو 2019 04:13 م
جمعية مؤلفى الدراما العربية تؤيد حق استغلال watch it تراث مكتبة ماسبيرو watch it
كتب أحمد عرفة

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اجتمع جموع كتاب مصر أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية مساء أمس الخميس 30 مايو، بمقر اتحاد الكتاب وتمت الموافقة على اختيار بشير الديك رئيساً لمجلس الإدارة خلفا للراحل محفوظ عبدالرحمن، وأبوالعلا السلامونى نائباً لرئيس المجلس، مع استمرار صلاح المعداوى أميناً عاماً، وأيمن سلامة سكرتيراً للجمعية، بعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين، كان أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والكاتب محمد الغيطى، والكاتب إبراهيم محمد على، وبشير الديك، وأبوالعلا السلامونى، والكاتب أيمن سلامة، والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر.

وأعلنت جمعية مؤلفى الدراما والتى تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها، أنها على ثقة تامة فى البيان الذى أصدره تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين والخاص بحصول منصة watch it على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو، والتى تضم تراثاً وفكرا لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة، وتعلن الجمعية عن ثقتها فى أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء، وتثمن على الجهد الذي يبذله تامر مرسي في سبيل الحفاظ علي حقوق المبدعين.

وتابعت: "ولما كانت الجمعية منوط بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما، فهى تأمل فى تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى والمطبقة فى العالم بأكمله عدا مصر وتهيب بأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين وتشريع مايستلزم لتنفيذ هذا الأمر" .

كما ناقشت الجمعية الواقع الدرامى الحالى فى رمضان وما وصلت إليه، وقالت: "ونحن بصدد عمل مؤتمر عام بالاشتراك مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وذلك لوضع دراسة للنهوض بمستوى النص الدرامى والعودة إلى سيناريو المؤلف الواحد صاحب الفكر الإبداعى".


اخبار سياسه

منصة Watch it

جمعية مؤلفى الدراما العربية

تامر مرسى

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