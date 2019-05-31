جمارك ارقين تضبط محاولتى تهريب كمية من المستحضرات الطبية.. صور

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم اشتبه ممدوح محمود فى الراكب خ . ع . م 61 سنة سودانى الجنسية والذى ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعه الشخصية الخاصة به.

وبالعرض على حمدى مكى، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود عابد ومحمود رفعت وحسين عبد اللاه وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 7500 علبة مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 3000 علبة كريم مخفاة ضمن أمتعة الراكبة السودانية ف . ا . ا .المسافرة إلى الخرطوم.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 25 و26 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات، وحرر المحضرين محمود مختار.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

السيد كمال نجم

المضبوطات (1)