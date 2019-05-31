تنفيذ 5889 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 270 محكوما عليهم ، و14 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 270 محكومًا عليهم بإجمالى 5889 أحكام منفذة " 815 حكمًا جزئيًا و237حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4488جنيه غرامات، وتحرير 235 مخالفة.

كما تم ضبط 23 قضية مرافق، 5 إشغال طريق، 5 بائع متجول ،11 إزالة فوريه ،2 تنده كما تم رفع 7 طن قمامه ومخلفات.