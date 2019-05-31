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تنفيذ مشروع لاستغلال أراضى هيئة السكة الحديد بمحافظة الفيوم

الجمعة، 31 مايو 2019 11:16 م
تنفيذ مشروع لاستغلال أراضى هيئة السكة الحديد بمحافظة الفيوم السكة الحديد - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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دشن المسئولون فى  هيئة السكة الحديد ، مشروع استثماري على أراضى الهيئة فى الفيوم على مساحة 5314 متر،  وهو عبارة عن مبى  إدارى – تجارى – سكنى – فندقى -ترفيهى " .
وكشفت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، به أن مُجمل الإيراد المتوقع  للمشروع يبلغ حوالي 800 مليون جنيه مع الهيئة وعدد من الجهات ، وبحسب الهيئة  مشروع تنموى استثمارى سيخدم أهالي الفيوم والسكة الحديد معا و يعتبر  انطلاقة  نحو الاستغلال الاستثمارى لكافة الاراضى  المملوكة للسكة الحديد خاصة مع الاهتمام  بتعظيم الموارد المتاحة  ،مشيرة الى أن هناك مشروعات ومراحل أخرى للإستثمار في الفيوم وجميع محافظات الجمهورية.  
وأضافت السكة الحديد ، أن الامر لن يقتصر على استغلال اراضي السكك الحديدية ،  فقط بل سيتم استغلال الاسوار والمحطات والساحات التابعة للهيئة الاستغلال الأمثل لتحقيق عوائد مادية خاصة مع تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير وتحديث نظم الإشارات وتجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والتعاقدات الضخمة التى تم ابرامها لتحديث اسطول الجرارات والعربات بما يساهم  في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
 
 

السكة الحديد

أراضى السكة الحديد

الفيوم

استثمار أراضى السكة الحديد

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