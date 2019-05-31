تموين المنوفية: توريد 140 ألف 22 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

المنوفية- محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لموسم 2019 من بداية موسم التوريد وحتى اليوم ، حيث بلغ توريد المحصول 140الف 22 طن قمح، مؤكداً علي أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال، تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة .

وشدد الجمال علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.