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تموين الإسكندرية: تحرير 130 محضر مخالفة فى 5 إدارات تموينية

الجمعة، 31 مايو 2019 07:49 م
تموين الإسكندرية: تحرير 130 محضر مخالفة فى 5 إدارات تموينية حملات تموينية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن تحرير أكثر من 130 محضر مخالفة فى حملات تموينية موسعه فى نطاق 5 ادارات تموينية وهى إدارة شرق وغرب والمنتزة والجمرك و العجمى.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.
 
حيث قامت الإدارات التموينية الخمسة بشن حملات فى نطاق كل إدارة  أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وتنوعت المخالفات ما بين محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز ، عدم نظافة ادوات العجين لأحد المخابز، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، مخابز سياحية للعمل بدون ترخى، عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق  ، عدم حمل شهادة صحية، بيع سجائر بسعر أزيد من السعر المحدد، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

حملات التموين

مديرية التموين بالإسكندرية

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