أعلنت الشرطة الأفغانية قيام انتحارى بتفجير نفسه صباح اليوم الجمعة فى منطقة "ياقاتوت" الواقعة شرقى العاصمة "كابول"، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا حتى الآن.
وقال مصدر بالشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه لم يتضح بعد من المستهدف من تفجير اليوم. وكان 6 أشخاص قد لقوا حتفهم أمس الخميس إثر قيام انتحارى بتفجير نفسه أمام مركز تدريب تابع للجيش الأفغاني يقع شرقي "كابول".
تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"الجمعة، 31 مايو 2019 07:39 ص
الشرطة الأفغانية
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أعلنت الشرطة الأفغانية قيام انتحارى بتفجير نفسه صباح اليوم الجمعة فى منطقة "ياقاتوت" الواقعة شرقى العاصمة "كابول"، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا حتى الآن.
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