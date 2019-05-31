سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

الجمعة، 31 مايو 2019 12:09 ص
تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت حكومة المهندس مصطفي مدبولى ،رئيس الوزراء، لمجلس النواب، تفاصيل برنامجها بشأن مبادرة "مصر تُصنع الإلكترونيات"، ضمن منظومة التحول الرقمي المرسلة للبرلمان فى إطار مشروع الموازنه العامه للعام المالى الجديد"2019-2020" ،والتى تعد واحدة من معالم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية فى الوقت الراهن.

ويأتي إطلاق المبادرة الرئاسية لمضاعفة صادرات الإلكترونيات المصرية، كما توفر الآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة الماهرة والمهندسين المتخصصين فى هذا المجال.

 

ونرصد أبرز ما جاء ببرنامج الحكومة بشأن هذه المبادرة " 2019-2020":-

 

​- تضمنت منتجات مستهدف تصنيعها مثل أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المُغذية لها ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة.

- وتستهدف المبادرة جعل مصر المركز والمصنع الإقليمى للسوق الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات

 -جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر دعائم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

-وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين تصميم وتطوير الدوائر والنُظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.

-ستعتمد الحكومة فى تنفيذ مبادرتها الاستثمار المباشر فى المناطق التكنولوجية عبر إنشاء مجمعات متخصصة لتصميم وتصنيع الإلكترونيات

بجانب الاستثمار بشراكات فى رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا وتعميق المنتج المحلى.

- والعمل على تنفيذ برنامج جذب رأس المال فى المناطق التكنولوجية والقرى الذكية.


المناطق التكنولوجية

القرى الذكية

برنامج جذب رأس المال

رأس المال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة