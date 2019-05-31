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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

الجمعة، 31 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم افطار رمضان - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الـ 26 من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ26 من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 16 ساعة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:51 مساءً.

يذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، و وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض 8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، و تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.

 


موعد الافطار

اذان المغرب

موعد اذان المغرب

رمضان

اليوم السابع بلس

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