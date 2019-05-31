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تعرف على متوسط أسعار كعك وبسكويت العيد فى الأسواق

الجمعة، 31 مايو 2019 06:00 ص
تعرف على متوسط أسعار كعك وبسكويت العيد فى الأسواق كعك العيد - أرشيفية
إسلام سعيد

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بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتزايد الطلب على كحك العيد، وفى هذا الإطار ينشر "اليوم السابع" متوسط أسعار الكحك والبسكويت هذا العام، والتى تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى، وفيما يلى متوسط السعر:
 
 
كيلو كحك سادة يتراوح من 95 إلى 110 جنيهات.
 
كيلو كحك ملبن من 100 إلى 110 جنيهات.
 
كيلو كحك عجمية من 95 إلى 110 جنيهات.
 
كيلو كحك عين جمل من 140 إلى 160 جنيهًا.
 
كيلو كحك فسدق من 160 إلى 175 جنيهًا.
 
كيلو غريبة باللوز من 140 إلى 160 جنيهًا.
 
كيلو بسكويت سادة يتراوح من 90 إلى 100 جنيه.
 
بيتيفور يتراوح من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
 
بيتيفور بالمكسرات من 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
 
منين سادة من 90 إلى 100 جنيه.
 
منين عجوة الكيلو يسجل 95  لـ105 جنيهات.
 
 
يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى السوق، وقد تختلف من شركة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
 
 
 
 

سعر الكعك

أسعار كعك العيد

كعك العيد

اسعار الحلويات

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