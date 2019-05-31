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بالشوارع والميادين ..

تعرف على مبادرة زراعة الأشجار المثمرة الموفرة لاستهلاك المياه بالأقصر.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 02:50 م
تعرف على مبادرة زراعة الأشجار المثمرة الموفرة لاستهلاك المياه بالأقصر.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الأقصر في منطقة حي المطار، انطلاق خطوات مبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان "شباب في حب مصر" لزراعة مليون شجرة مثمرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المبادرة انطلقت بمعاونة الشباب في زراعة الأشجار المثمرة بمنطقة حى المطار، موضحاً أنه يجرى استكمالها في باقي الأحياء في المدينة بزراعة الأشجار المثمرة لتشمل معظم أنحاء المدينة.

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أن الحملة لها بعد جمالي وبعد اقتصادي، حيث تهدف لزراعة الأشجار الخاصة بالمحاصيل البستانية التي يراعى فيها المشهد الجمالي والإنتاج الإقتصادى لأشجار مثمرة بدلاً من أشجار الزينة القديمة، كما تستهدف ترشيد إستهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد إستهلاك المياه، حيث أن تلك الأشجار تم إعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر استهلاكا للمياه حيث أن تلك الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

تعرف علي تفاصيل إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بشوارع وميادين الأقصر (1)

تعرف علي تفاصيل إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بشوارع وميادين الأقصر

 

تعرف علي تفاصيل إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بشوارع وميادين الأقصر (2)
جانب من زراعة الاشجار في حي المطار بمدينة الاقصر
 
تعرف علي تفاصيل إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بشوارع وميادين الأقصر (3)

رجال وعمال المدينة يزرعون الاشجار المثمرة بشوارع حي المطار


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