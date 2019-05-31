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تعرف على دعاء اخر جمعة في رمضان وثوابه

الجمعة، 31 مايو 2019 09:28 ص
تعرف على دعاء اخر جمعة في رمضان وثوابه دعاء اليوم السادس والعشرين
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى فِيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبِى فِيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلِى فِيهِ مَقْبُولًا، وَعَيْبِى فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ".

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ نُودِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ".


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