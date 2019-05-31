تضامن قنا تطلق مبادرة لتوعية السيدات بتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية

قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة قنا،أن المديرية ستنظم قوافل توعيه على القرى والنجوع والمراكز تهدف إلى تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية،عن طريق توعية السيدات ضمن مشروع 2 كفاية.

وأضاف الباز،فى بيان له اليوم، أن الحملة تأتى فى اطار تكليفات مجلس الوزراء والتضامن من استهداف السيدات بصفة عامة فى القرى،وخاصة المدرج أسمائهن ضمن قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة،وان حملة تستهدف طرق أبواب،وتقديم النصح للسيدات.

وأكد الباز أن الحملات مستمرة فى محافظة قنا ويكون هناك باحثين رجال لتقديم النصح للزوج وعمل ندوات وحملات توعية وعيادات تنظيم الاسرة،خاصة أن الزيادة السكانية من أهم التحديات التى تعوق تحقيق التنمية المستدامة،ويجب تضافر الجهود لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.