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الجمعة، 31 مايو 2019 08:50 م
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تشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى العيد بسوهاج.. وتشديد الرقابة على الأسواق

الجمعة، 31 مايو 2019 08:21 م
تشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى العيد بسوهاج.. وتشديد الرقابة على الأسواق حملات تموينيه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قال حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية استعدت لعيد الفطر المبارك، حيث تقوم بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية طوال أيام العيد لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، ورفع درجة الاستعداد القصوى من خلال تشديد الرقابة على المحلات والأسواق.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى لمتابعة الأسواق والتفتيش على الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة والملوحة، وكذلك متابعة تشغيل المخابز وتوفير الخبز خلال فترة العيد مع توفير السلع الأساسية لدى التجار، وكذاك تشديد الرقابة على المواد البترولية ومحطات التموين ومتابعة محطات البنزين.

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