تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل مسكنها بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة مركز منيا القمح العامة، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل مسكنها بقرية كفر العرب، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من مركز شرطة منيا القمح بالعثور علي جثة" أمل ح ط ع" 51 سنة ربة منزل مقيمة كفر العرب، دائرة المركز، متوفية داخل المنزل منذ أسبوع، وتم العثور على الجثة في حالة تحلل علي السرير داخل غرفة النوم وبجوارها شاكوش ويوجد أثار دماء علي الأرض.

وكشفت التحريات الأولية عدم سرقة أى متعلقات شخصية منها أو من المسكن، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة.