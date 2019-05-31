تركيب 9 محطات طاقة شمسية بمركز الخارجة بتكلفة 7,4 مليون جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الجمعة،تركيب 9 محطات طاقة شمسية بالمدينة والقرى بتكلفة إجمالية 7 مليون و417 ألف جنيه.

وقال رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد،المهندس مجدى الطماوى،أن تركيب هذه المحطات لإنارة مباني رئاسة الوحدة المحلية بالمدينة والقري،في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم،اللواء محمد الزملوط، بترشيد الطاقة في المباني الحكومية.

وأضاف الطماوى،أن المركز انتهي من تركيب هذه المحطات،إضافة الي توريد كابل كهرباء لمدرسة النور بالمدينة بطول 1350 مترا، لدعم التيار الكهربي بالمدرسة والمنطقة المحيطة بها وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2018/2019.

ومن جانب أخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الجمعة،عن فحص وعلاج 364 مواطنين في قافلة طبية لأهالي قرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد،السيدة علي مشرف،تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية بمركز الخارجة علي مدار الـ48 ساعة الماضية،حيث قدمت القافلة خدماتها في 7 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد– أسنان- مسالك بولية – جلدية) بواقع الكشف وصرف العلاج لـ265 مواطنا،وفحص طبي لـ99 آخرين من خلال كشف مبكر لفيروس سي وامرض الضغط والسكر وموجتا صوتية وأشعة.

وأضافت مشرف،أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، لافتة الي أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم.