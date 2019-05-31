تركيا: لا تأجيل فى جدول استلام أنقرة لصواريخ "إس 400" من روسيا

رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامى أقصوى، اليوم الجمعة، إن جدول تسليم نظام الدفاع الصاروخى الروسى "إس 400" لتركيا يسير حسب المقرر، نافيا تقارير عن أن أنقرة تبحث تأجيل الاستلام استجابة لمخاوف أمريكية.

وتسبب شراء تركيا، العضو فى حلف شمال الأطلسى، النظام الدفاعى الروسى فى تصدع علاقاتها المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة التى تقول إن الصواريخ الروسية غير متوافقة مع الشبكة الدفاعية لحلف شمال الأطلسى وتمثل خطرا على المقاتلات الشبح إف-35 الأمريكية الصنع التى من المقرر أن تتسلم تركيا عددا منها.

واقترحت أنقرة تشكيل مجموعة عمل مع واشنطن لتقييم المخاوف الأمريكية، لكنها لم تتلق ردا على اقتراحها إلى الآن، فيما حذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما فى إتمام الصفقة.

وقالت أنقرة إن الصواريخ الروسية لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة على أساس أن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلسى وأن العقوبات لا تنطبق عليها، ويوم الاثنين نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية التركية، قول وزير الدفاع خلوصى أكار، إن تسليم الصواريخ إس-400 قد لا يتم فى يونيو، وهو الشهر الذى قالت تركيا فى السابق إنه موعد استلام الصواريخ، لكن "أكار"، أضاف أن صفقة الصواريخ محسومة.

وقال أقصوى، فى بيان، "تقارير بعض وسائل الإعلام عن أن تركيا تبحث تأجيل استلام "إس-400" بناء على طلب من الولايات المتحدة لا تعكس الحقيقة"، وأضاف "عملية شراء "إس-400" من روسيا مستمرة كما هو مخطط".

واعتراضا على الصفقة أوقفت الولايات المتحدة فى أواخر مارس تسليم معدات ذات صلة بصفقة المقاتلات إف-35 لتركيا وهى مشتر وشريك أيضا فى برنامج الإنتاج، ويوم الثلاثاء، قالت مصادر لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تبحث بجدبة تعليق تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلات إف-35 بسب قرار أنقرة الاستمرار فى صفقة الصواريخ الروسية.