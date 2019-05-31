ترتيب أعلى الشركات العقارية ربحية فى الربع الأول من 2019

كتب هانى الحوتى

حققت معظم شركات التطوير العقارية أداءً ضعيفاً فى نتائج الربع الأول من عام 2019، مما يشير إلى حدوث خفوت فى أداء الشركات القيادية بالقطاع، ونعرض فى التقرير التالى أكثر الشركات ربحية وخسارة على أساس سنوى، بحسب بنك الاستثمار شعاع.

أكثر الشركات ربحية 1- ​أوراسكوم للتنمية مصر قفزت أرباح أوراسكوم للتنمية مصر، بالربع الأول 2019 بنسبة 44% إلى 89.4 مليون جنيه، وذلك بعدما حققت الشركة مبيعات صافية بقيمة 1.5 مليار جنيه، جاء معظمها من مشروع "أو ويست"، وتعمل الشركة بقوة للاستفادة من جميع الموارد الممكنة بهدف تعظيم الاستفادة من ظروف السوق الحالية حالماً كان ذلك متاحاً، من ناحية المبيعات ذكرت الشركة أن مشروع "أو ويست" وجد قبولاً فى السوق وبشكل جيد، وهو ما يظهر فى مبيعاته التى وصلت إلى حوالى 3.4 مليار جنيه فى العقود والحجوزات، وذلك حتى الإعلان عن الأرباح فى منتصف مايو.

من ناحية المديونية، كان انخفاض قيمة الدولار الأمريكى بالفترة الأخيرة فى صالح أوراسكوم للتنمية، حيث أن الجزء الأكبر من محفظة الديون لديها مقوم بالدولار الأمريكى، ومن المتوقع الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الديون والتى تهدف إلى سداد الديون وبشكل عاجل وخفض كلفة الدين، وذلك بحلول النصف الأول من 2019.



2- طلعت مصطفى ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فى الربع الأول 2019 بنسبة 17% على أساس سنوى إلى 361.2 مليون جنيه على خلفية ارتفاع الإيرادات بنسبة 39% على أساس سنوى إلى 2.24 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك عانت الشركة من تراجع على أساس ربع سنوى لا يقل عن %24 فى جميع قطاعات إيراداتها، بما فى ذلك الوحدات العقارية بنسبة انخفاض 56%، والفنادق وغيرهما من قطاعات الإيرادات المتكررة.

وقفزت المبيعات بنسبة %50.5 إلى 4.41 مليار جنيه، وهو أعلى رقم فى السوق خلال هذا الربع، وكان مشروع سيليا الأكثر مساهمة منذ إطلاقه، ولكن يبدو أن تركيز طلعت مصطفى، قد تحول خلال الفترة الحالية إلى مشروع مدينتي، وذلك مع إطلاق المرحلة الجديدة منه وهى "بريفادو".

3- مدينة نصر للإسكان تراجعت إيرادات مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى الربع الأول 2019 بنسبة 12.2% على أساس ربع سنوى إلى 634 مليون جنيه، إلا أنها لا تزال تتضمن عمليات تسليم ذات هوامش ربحية عالية، ولكن مع هوامش ربحية أقل من تلك المحققة فى الربع الأول 2018، وهو ما أسفر فى النهاية عن ارتفاع صافى الربح إلى 329 مليون جينه بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، 35% على أساس ربع سنوى، مما رفع هامش صافى الربع على أساس ربع سنوى من 33% فى الربع الأخير من 2018 إلى 52% بالربع الأول 2019. تراجعت إيرادات مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى الربع الأول 2019 بنسبة 12.2% على أساس ربع سنوى إلى 634 مليون جنيه، إلا أنها لا تزال تتضمن عمليات تسليم ذات هوامش ربحية عالية، ولكن مع هوامش ربحية أقل من تلك المحققة فى الربع الأول 2018، وهو ما أسفر فى النهاية عن ارتفاع صافى الربح إلى 329 مليون جينه بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، 35% على أساس ربع سنوى، مما رفع هامش صافى الربع على أساس ربع سنوى من 33% فى الربع الأخير من 2018 إلى 52% بالربع الأول 2019.

كانت المبيعات التعاقدية بالربع الأول 2019 مدفوعة بكل من مشروعى سراى وتاج سلطان واللذان سجلا ارتفاعا على أساس سنوى بنسبة 104% و 225% على التوالى، وفى الوقت نفسه فإن مشروع Cobalt BusinessDistrict الإدارى والذى حقق 406 مليون جنيه منذ إطلاقه، قد عزز الجزء التجارى فى مبيعات مشروع تاج سيتى.

وعلى الجانب الآخر انخفضت المبيعات السكنية فى مشروع تاج سيتى إلى النصف مقارنة بالأرقام المحققة فى الربع الأول 2018، فى الربع الأول 2018 حصلت الشركة على موافقة الوزارة على مخطط مشروع تاج سيتى مما دفعها إلى القيام بحملات تسويقية مكثفة للمشروع، ولكن يبدو أن التركيز تحول حاليا إلى الجزء التجارى من المشروع.

فى حين أظهرت جميع الشركات المذكورة أعلاه أداءً قوياً على أساس سنوى، إلا أن شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير، مجموعة بورتو القابضة شهدتا أداء تفوقتا فيه عن الربع الرابع 2018. الأكثر خسارة ​1- عامر جروب شهدت شركة عامر جروب القابضة، أداءً ضعيفاً على جميع النواحي، إلا أن الشركة تستفيد حالياً من استراتيجيتها التى تركز على التوسع فى أسواق جديدة. شهدت شركة عامر جروب القابضة، أداءً ضعيفاً على جميع النواحي، إلا أن الشركة تستفيد حالياً من استراتيجيتها التى تركز على التوسع فى أسواق جديدة.

من المفترض أن يبدأ تأثير مشروع بورتو سعيد والإطلاق المتوقع لمشروع بورتو جراولة فى مطروح فى الظهور بنتائج الشركة فى الربع الثالث 2019، وعلى الجانب الآخر، وعلى مستوى قطاعات الإيرادات، تزدهر مطاعم الشركة فى فصل الصيف حيث يكون العمل فى هذا الفصل على قدم وساق، وذلك نظرا لقرب مواقعها من الساحل الشمالى والعين السخنة.



2- مصر الجديدة للإسكان وصلت إيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال تسعة شهور من العام المالى 2018/19 إلى 469 مليون جنيه بنسبة انخفاض 14% على أساس سنوى، على الرغم من الزيادة فى المبيعات ربع السنوية، فإن ارتفاع مدفوعات التأجير التمويلى ومصروفات الفائدة، والذى بلغ مجموعهما 201 مليون جنيه، انعكس على تباطؤ النمو، وتراجع الأرباح بشكل عام.

على الرغم من ذلك، فإن خطط تحقيق الاستفادة النقدية من الأصول التى طال انتظارها والتى بدأت فى الربع الرابع من العام المالى 2018/19، أسفرت عن 236.2 مليون جنيه من بيع أرض سيتم استخدام بعض هذه الأموال، وفقا للإدارة، فى تخفيض رصيد الديون والبالغ 1.67 مليار جنيه.

3- شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار تحولت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إلى الربحية، بتحقيقها أرباحا بلغت 161 مليون جنيه، وذلك مقابل خسائر بلغت 164 مليون جنيه فى الربع الرابع 2018، ولكن ما زالت أقل وبنسبة 24% على أساس سنوى، متأثرة وبشكل جزئى من إيرادات منخفضة الهامش. تحولت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إلى الربحية، بتحقيقها أرباحا بلغت 161 مليون جنيه، وذلك مقابل خسائر بلغت 164 مليون جنيه فى الربع الرابع 2018، ولكن ما زالت أقل وبنسبة 24% على أساس سنوى، متأثرة وبشكل جزئى من إيرادات منخفضة الهامش.

فى الوقت الحالي، يبدو أن الشركة تفقد جاذبية مبيعاتها، وغير قادرة على تحطيم الرقم القياسى الذى سجلته، وذلك للعديد من العوامل، وعلى الرغم من ذلك، ومع توقيعها مؤخراً مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 فدان فى مشروع اليسر، وإطلاق مشروعى ملاذ وأدنك، من المفترض أن يؤدى إلى تحقيق 6.3 مليار جم وهو الجزء المتبقى للشركة لتصل إلى مستهدفاتها خلال العام الحالى.

لا يزال تحقيق هذا المستهدف محل تساؤل حيث لم يتم الإعلان عن المزيد حول ذلك حتى الآن. 4- إعمار مصر للتنمية تراجعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، على أساس سنوى وربع سنوى على الرغم من زيادة إيرادات الفوائد، ويمكن تبرير ذلك وإلى حد كبير للتراجع وبشكل ملحوظ فى الإيرادات المحققة من مشروع آب تاون كايرو.

وفى السياق ذاته، يبدو أن النزاع مع شركة النصر للإسكان والتعمير، حول مشروع آب تاون كايرو لم يحل بعد.