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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1% خلال مايو..و16 مليار ريال خسائر

الجمعة، 31 مايو 2019 07:30 م
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1% خلال مايو..و16 مليار ريال خسائر بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1% خلال جلسات شهر مايو الماضى، خاسراً 103.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.01 نقطة، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 16.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.08 مليار ريال.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 439.51 مليون سهم خلال شهر مايو، بقيمة 10.30 مليار ريال، عبر تنفيذ 194.07 ألف صفقة، وارتفع 16 سهماً، وتراجع 30 سهماً.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 17.17%، يليه قطاع التأمين 7.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.89%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 2.50 %، وقطاع النقل بنسبة 1.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، بينما ارتفع قطاع البضائع وحيداً بنسبة 0.18%.
 

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