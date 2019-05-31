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تداول 15 سفينة و458 شاحنة بضائع و سيارة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 31 مايو 2019 11:25 ص
تداول 15 سفينة و458 شاحنة بضائع و سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
السويس – السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15 سفينة وتم تداول 458 شاحنة بضائع و725 سيارة،حيث شملت حركة الواردات 191 شاحنة و413 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 267 شاحنة بضائع و312 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Khalid A بينما تغادر اربع سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية1،النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،الحرية1،النوى اكسبريس وغادرت السفينة Ardemms .
 
ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،بريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وغادر ميناء بورتوفيق السفينتين Navigator M و Egyptian digniety..
 

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