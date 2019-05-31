تحرير 62 مخالفة تعدى وإشغال طريق بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية شارك بها ضباط شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة للمرور بمدينة 6 أكتوبر، وأسفرت الحملة عن تحرير 62 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

كما أسفرت حملة لرجال المرور، عن تحرير 112 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وشن ضباط مباحث التموين حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 106 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعارن بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن.