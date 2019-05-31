تحرير 532 مخالفة مرورية وفحص 22 فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور والرائد مسعد الهلباوى رئيس وحدة مرور بركة السبع ، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 532 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شن مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 8مزارع دائرة مركز السادات ،وفحـص 22شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.