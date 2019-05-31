تحرير 33 شخصا من سجن تابع لحركة طالبان بإقليم "هلمند" جنوب أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير 33 شخصا على الأقل من سجن تابع لحركة "طالبان" فى مقاطعة "سانجين" بإقليم "هلمند" الواقع جنوبى البلاد.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن هذه العملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تم تحريرهم هم ثلاثة من أفراد الشرطة الوطنية و29 من الجيش ومدنى واحد.

وأضافت أنه تم تدمير السجن التابع لحركة "طالبان" عقب عملية الإنقاذ التى جاءت عقب يوم واحد من تحرير 28 شخصا من سجن تابع لطالبان فى إقليم "زابول" الواقع جنوبى أفغانستان.