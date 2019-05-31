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تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

الجمعة، 31 مايو 2019 10:58 ص
تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر تقديم أوراق - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، من تجديد 23 ألفا و322 تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال أبريل الماضى، فضلا عن توثيق 43 عقد عمل فى قطاعات الزراعة والصيد والفنادق والمطاعم والخدمات .

وأفاد المستشار العمالى أشرف الحرايرى، أنه تم تحويل 574 ألفا و642 دولاراً قيمة تحويلات دائمة للرواتب التقاعدية للعمالة المصرية، فضلا عن 7 ألاف و247 دولاراً المستحقات التى ساهم المكتب فى تحصيلها للعمالة المصرية.

وأضاف الحرايرى، أن المكتب تلقى 42 شكوى من العمال المصريين تم حل 15 شكوى، وإحالة شكوتين إلى وزارة العمل الأردنية، ومثلهما للقضاء، ومازال 23 شكوى قيد البحث والدراسة.

كما استقبل المكتب أكثر من 395 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانونى، و22 شهادات مستثمر، و48 شهادة لمن يهمه الأمر، و14 معاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 10 معاملات خاصة بالوزارة، والباقى معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات

 


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التمثيل العمالى

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