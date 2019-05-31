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بوتين يبحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:30 م
بوتين يبحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى إدلب السورية، واتصالاته الدولية على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى كازاخستان مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف - فى تصريحات له - إن "فلاديمير بوتين ناقش مع المشاركين فى الاجتماع الوضع فى إدلب"، مشيرا إلى أنه تم الإعراب عن القلق إزاء الهجمات المستمرة من قبل الارهابيين المسلحين.

وأضاف أن "الرئيس الروسى أطلع المشاركين فى الاجتماع على الاتصالات الثنائية، التى أجراها مؤخرا، على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى كازاخستان".

 


فلاديمير بوتين

الرئيس الروسى

مجلس الامن القومى الروسى

ادلب السورية

الاتحاد الاقتصادى الاوراسى

الكرملين

مكافحة الارهاب

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