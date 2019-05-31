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بوادر انفراجة بأزمة هواوى بعد إعادة Mate 20 Pro بقائمة هواتف ستدعم Android Q

الجمعة، 31 مايو 2019 09:42 م
بوادر انفراجة بأزمة هواوى بعد إعادة Mate 20 Pro بقائمة هواتف ستدعم Android Q هواوى
كتبت هبة السيد

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أعادت شركة جوجل الأمريكية، اسم هاتف هواوى Mate 20 Pro، فى قائمة الهواتف الذكية التى سوف يصل إليها تحديث نظام التشغيل Android Q القادم، بعد أن استبعدت الشركة توفير تحديث نظام التشغيل Android Q لهواتف هواوى منذ أسبوع، وهو ما يعتبر بادرة لانفراجة أزمة هواوى وجوجل التى بدأت منذ 10 أيام.
 
 
وتأتى مثل هذه الخطوة الإيجابية كدافع للشركة العالمية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية. ومثل هذه الخطوة تعد بارقة الأمل فى طريق هواوى للعودة لمكانتها العالمية، وذلك ايضاً بعد دخول اسم شركة هواوى فى الشركات العالمية المتعاملة مع جمعية Bluetooth، ائتلاف SD الخاص بكروت ذاكرة SD وتحالف Wi-Fi بالعالم.
 
 

هواوى

أندرويد

جوجل

قرار الحظر الأمريكى

القائمة السوداء

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