بالأسماء .. ننشر صور الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية بالشهاده الإعدادية بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

ينشر "اليوم السابع" صور الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية فى الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، حيث حصل 266 طالبا وطالبة بمحافظة المنيا على الدرجات النهائية وهى 280 درجة فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%.

كان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اعتمد اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهى 280 درجة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468 طالبا، حضر منهم 98087 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا.



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل



الطلاب الأوائل (



الطلاب الأوائل