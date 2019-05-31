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انتحار طالب لمروره بحالة نفسية سيئة فى البحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 07:40 م
انتحار طالب لمروره بحالة نفسية سيئة فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أقدم طالب على الانتحار، إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز حوش عيسى بالبحيرة لمرورة بحالة نفسية سيئة.
 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى بوصول "ز.ح.ط" 19 سنة، طالب إلى المستشفى العام لإصابته بحالة بتسمم وتوفى فور وصوله.
 

وبسؤال والده أقر بتناول نجله أقراص سامة لحفظ الغلال لمرورة بظروف نفسية سيئة.
 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

حوش عيسى

حوادث انتحار

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