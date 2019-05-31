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النيابة تطلب تحريات الأمن وتقرير المعمل الجنائى حول حريق "سنترال الجيزة"

الجمعة، 31 مايو 2019 12:57 م
النيابة تطلب تحريات الأمن وتقرير المعمل الجنائى حول حريق "سنترال الجيزة" حريق سنترال الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى شب مساء أمس الخميس، داخل صالة التكييف المركزى بسنترال الجيزة، للوقوف على ظروفه وملابساتها، كما طلبت تقرير خبراء المعمل الجنائي.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع  داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره.

كما انتقل عدد من قيادات المصرية للاتصالات إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطه، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.


سنترال الجيزة

النيابة العامة

المعمل الجنائى

المصرية للاتصالات

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