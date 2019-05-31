النيابة تصرح بدفن سائق لقى مصرعه فى حادث تصادم بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة الشيخ زايد، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ6 عمال أصيبوا فى الحادث، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتهم.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى، فانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى محل الواقعة، وتم رفع آثار الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيارة ربع نقل، خاصة بنقل عمال المزارع، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، ما أسفر عن انقلابها، ومصرع السائق، وإصابة 6 عمال من مستقليها.

وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.